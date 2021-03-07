Российские студенты сдадут биометрию и получат допуск к онлайн-экзаменам

Решение будут принимать вузы, также потребуется согласие студентов.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому российские вузы со следующего учебного года смогут проводить экзамены онлайн с помощью биометрии. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Такой формат сдачи экзаменов будет доступен для тех, кто учится на бакалавриате, специалитете и магистратуре. Переходить ли на систему – решит руководство вуза. Также нужно будет согласие студентов.

«Такой формат сдачи экзаменов позволит расширить возможности проведения промежуточной аттестации для студентов из отдаленных населенных пунктов. У них появится возможность не приезжать в вуз для сдачи экзаменов»,

— отмечается в сообщении.

Благодаря биометрии удастся подтвердить личность студента.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что российским школьникам упростили сдачу выпускных экзаменов в 2021 году.