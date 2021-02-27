Российским школьникам упростили сдачу выпускных экзаменов в 2021 году

Российским школьникам упростили сдачу выпускных экзаменов в 2021 году
Процедуру сдачи экзаменов упростили как для 9-х, так и для 11-х классов. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

По поручению главы российского правительства Михаила Мишустина в 2021 году упростили сдачу государственной итоговой аттестации для школьников в связи с пандемией коронавируса.

Информация о решении премьер-министра появилась на сайте правительства в субботу, 27 февраля. Согласно документу, выпускники девятых классов в этом году освобождаются от обязательной сдачи экзаменов по выбору. Аттестаты о получении основного общего образования будут выдавать на основании результатов сдачи двух обязательных предметов — русского языка и математики.

Для одиннадцатиклассников, напомним, действует аналогичный алгоритм: для получения школьного аттестата достаточно сдать два основных экзамена, дополнительные необходимы только в случае поступления в вуз.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в петербургских школах разработали систему адаптации детей иностранных граждан.

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