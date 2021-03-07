400 рыбаков вышли на тонкий лед Финского залива

Из рыбаков никто не пострадал. Фото: Северо-Западный РПСО

Из рыбаков никто не пострадал. Фото: Северо-Западный РПСО

Спасателям пришлось провести беседу, чтобы убедить их уйти в безопасное место.

Спасатели заметили несколько сотен рыбаков на тонком льду Финского залива. Прежде чем они вернулись на сушу, сотрудникам МЧС пришлось провести воспитательную беседу. Об этом сообщили сегодня, 7 марта, в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Всего на льду находились около 400 человек. Любители рыбалки не подумали о собственной безопасности и занимались своими делами, пока их не заметили спасатели.

Сотрудники МЧС отмечают, что ожидалось ухудшение погоды и повышалась вероятность разрушения льда. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что спасатели эвакуировали бездомных из горящего подвала дома на Искровском проспекте.