Россияне перечислили профессии со слишком большой зарплатой

Россияне перечислили профессии со слишком большой зарплатой
Россияне назвали профессии со слишком большой зарплатой. Фото: pixabay

В ходе опроса выяснилось, что россияне считают неоправданно высокой зарплату политиков и банкиров. Об этом сообщает РБК со ссылкой на результаты исследования компании Ipsos.

Согласно исследованию, 79 процентов респондентов считают зарплаты политиков чрезмерно высокими. При этом 61 процент опрошенных считают слишком большой зарплату банкиров.

А 71 процент опрошенных заявили, что соцработники имеют слишком маленькую зарплату. 70 процент респондентов считают, что слишком маленькую зарплату получают медсестры, а 69 процентов сочли низкой зарплату работников яслей и нянь. 63 процент также считает, что учителя зарабатывают недостаточно.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Михаил Мишустин в ходе заседания правительства потребовал предоставить информацию о реальных зарплатах бюджетников. Он отметил, что многие формально подошли к исполнению майского указа президента РФ Владимира Путина, что недопустимо.

банкиры зарплаты политики


 

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