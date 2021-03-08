Голы Овечкина и Орлова помогли «Вашингтону» обыграть «Филадельфию»

«Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Филадельфия Флайерз» в очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Матч прошел на арене «Уэллс Фарго-центр» и завершился со счетом 3:1 в пользу гостей.

У «Вашингтона» отличились Александр Овечкин, Дмитрий Орлов и Ник Йенсен. У «Филадельфии» единственную шайбу забросил Джоэль Фараби.

«Вашингтон» занимает второе место в турнирной таблице Восточного дивизиона, имея в своем активе 32 очка. «Филадельфия» находится на четвертой строчке с 27 очками.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Овечкин стал самым результативным россиянином в истории НХЛ. В игре «Вашингтон» — «Ванкувер» капитан набрал 1180-е очко в своей карьере в США. Овечкин занял 49-е место в списке нападающих за всю историю существования НХЛ.