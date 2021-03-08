Военная прокуратура выступила против изменения приговора срочнику Шамсутдинову

Военная прокуратура выступила против изменения приговора срочнику Шамсутдинову
Солдат. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Апелляционные жалобы на приговор срочнику Рамилю Шамсутдинову получили возражение со стороны военной прокуратуры.

«Военная прокуратура дала на все три апелляционные жалобы свое возражение, она считает решение суда законным и обоснованным, что нет оснований для изменения его ни в сторону ужесточения, ни в сторону смягчения», — рассказал адвокат Шамсутдинова Равиль Тугушев, сообщает ТАСС.

Напомним, 25 октября прошлого года произошла стрельба на территории войсковой части 54160 в поселке Горный. Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов открыл огонь по другим военнослужащим. В результате стрельбы погибли два офицера, военнослужащие по контракту и солдаты-срочники.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что рядовой срочной службы Рамиль Шамсутдинов отправится в колонию строгого режима за убийство восьми человек в войсковой части в Забайкальском крае. Второй Восточный окружной военный суд в Чите приговорил мужчину к 24 годам и 6 месяцам лишения свободы.

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