Военная прокуратура выступила против изменения приговора срочнику Шамсутдинову

Апелляционные жалобы на приговор срочнику Рамилю Шамсутдинову получили возражение со стороны военной прокуратуры.

«Военная прокуратура дала на все три апелляционные жалобы свое возражение, она считает решение суда законным и обоснованным, что нет оснований для изменения его ни в сторону ужесточения, ни в сторону смягчения», — рассказал адвокат Шамсутдинова Равиль Тугушев, сообщает ТАСС.

Напомним, 25 октября прошлого года произошла стрельба на территории войсковой части 54160 в поселке Горный. Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов открыл огонь по другим военнослужащим. В результате стрельбы погибли два офицера, военнослужащие по контракту и солдаты-срочники.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что рядовой срочной службы Рамиль Шамсутдинов отправится в колонию строгого режима за убийство восьми человек в войсковой части в Забайкальском крае. Второй Восточный окружной военный суд в Чите приговорил мужчину к 24 годам и 6 месяцам лишения свободы.