«Зенит» на выезде сыграет с «Рубином» в матче РПЛ

Петербургский «Зенит» на выезде сыграет с «Рубином» в матче 21-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги.

Матч пройдет на казанском стадионе «Ак Барс Арена». Игра начнется в 16:30 мск.

Матч из-за травм пропустит нападающий Малком и голкипер Михаил Кержаков.

Главным арбитром в матче «Зенит» — «Рубин» назначен Сергей Карасев, помогать ему будут Максим Гаврилин и Адлан Хатуев.

«Зенит» находится на первом месте в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 42 очка. «Рубин» идет на девятой строчке с 31 очком.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что действующий чемпион России «Зенит» впервые за долгое время не стал приобретать новых футболистов в зимнее трансферное окно. Команда из Петербурга занималась другими делами, – продажей и арендой своих игроков.