МЧС: в Ленобласть придут тридцатиградусные морозы

В ближайшие три дня на территории Ленинградской области, по прогнозам синоптиков, ожидаются аномальные морозы.

Об этом в понедельник, 8 марта, предупреждает МЧС, ссылаясь на данные ФГБУ «Северо-Западное УГМС». Так, уже ночью 9 марта морозы достигнут минус 26 градусов Цельсия. Температурные перепады могут спровоцировать гололедицу на дорогах, поэтому водителям стоит быть предельно осмотрительными.

Самые серьезные холода ждут жителей восточных районов региона ночью 10 марта — там столбики термометров опустятся до -25…-30 градусов. В целом по Ленобласти температура будет колебаться в пределах -18…-23 градусов. К счастью, уже 11 марта погода станет более мягкой: на западе воздух «прогреется» до -15…-20 градусов, на востоке — до -20…-25 градусов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что похолодания ждут и Петербург: уже грядущей ночью обещают девятнадцатиградусный мороз.