Синоптики предупреждают, что на Петербург надвигаются морозы до -19 градусов

Вместе со снегопадами в Северную столицу пришли отнюдь не мартовские холода: вот уже несколько дней петербуржцы удивляются внезапной зиме. Ждать потепления в ближайшее время, однако, не приходится — только сильнее похолодает.

Согласно прогнозам синоптиков, в ночь на вторник, 9 марта, температура воздуха в Санкт-Петербурге опустится до рекордных -17…-19 градусов. Об этом в понедельник, 8 марта, оповещает ФГБУ «Северо-Западное УГМС». Кроме того, ночью местами возможны осадки в виде снега.

Днем ситуация незначительно улучшится: воздух прогреется до -11…-13 градусов. Ветер на протяжении дня будет северо-восточным, северным, атмосферное давление будет повышаться. Специалисты предупреждают о возможной гололедице на дорогах и призывают автомобилистов быть осторожными.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургские холода могут существенно снизить объемы вылова корюшки.