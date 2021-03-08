После праздников в Петербурге похолодает до -22 градусов

После праздников в Петербурге похолодает до -22 градусов
Снег в Петербурге. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

В ночь на вторник, 9 марта, жителей Петербурга ожидает похолодание. По прогнозам синоптиков, морозы в городе будут только крепчать.

Так, предстоящей ночью в Северной столице похолодает до -19 градусов. Морозно будет и днем — столбики термометров покажут минус 13 градусов.

Как сообщается в пресс-службе Северо-Западного УГМС, в ночь на среду на берегах Невы температура упадет до -22 градусов. Атмосферное давление при этом будет повышаться.

Жителей предупреждают о гололедице на дорогах и просят водителей быть внимательнее, чтобы избежать ДТП.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласть придут тридцатиградусные морозы

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