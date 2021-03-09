Заражение добровольцев и рост заболеваемости: последнее о COVID-19 в России и мире

Пока в России ждут роста заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, в Британии решили заражать добровольцев COVID-19 ради эксперимента. Gazeta.SPb рассказывает последние новости о пандемии.

В России ситуация с коронавирусом может стабилизироваться уже летом. Такое мнение высказал врач-инфекционист Евгений Тимаков. По его словам, сначала произойдет рост заболеваемости – этого ждут к середине весны.

Власти ожидают, что в стабилизации обстановки поможет и массовая вакцинация населения. Ранее заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова рассказала, что прививки от COVID-19 в столице сделали уже свыше 700 тысяч человек. Уточняется, что ежедневно в Москве вакцину получают до 15 тысяч человек.

Кроме того, Ракова добавляла, что у жителей столицы выработался популяционный иммунитет к коронавирусу с момента отмены строгих ограничений.

Между тем, Всемирная организация здравоохранения отмечает, что коронавирусные ограничения хорошо повлияли на борьбу с другими сезонными инфекциями. В частности, наблюдается «крайне низкая циркуляция» гриппа.

В Великобритании ученые запустили эксперимент, в ходе которого добровольцев будут заражать коронавирусной инфекцией. Подобное исследование стало первым в мире. Специалисты рассчитывают на то, что таким образом смогут выяснить, как именно иммунная система реагирует на вирус и как зараженные распространяют его частицы в окружающую среду.

Другие исследователи установили, что коронавирус может вызвать у детей мультисистемное воспаление организма. Смертность при развитии такого воспаления составляет 10-20%. Только в Москве зафиксировано несколько десятков таких случаев у детей.