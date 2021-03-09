Инфекционист уверен, что cитуация с коронавирусом в России стабилизируется летом

При вакцинации менее 50% населения пандемию не остановить. Фото: pixabay.com

При вакцинации менее 50% населения пандемию не остановить. Фото: pixabay.com

Врач-инфекционист Евгений Тимаков рассказал, когда в РФ начнет стабилизироваться ситуация с коронавирусом.

Он отметил, это произойдет к лету, сообщает РИА «Новости».

Ранее инфекционист заявлял, что заболеваемость коронавируса может увеличится в России в середине весны.

С начала пандемии в России выявлено 4 333 029 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 89 473 летальных исхода, выздоровели 3 922 246 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что главный кардиолог Минздрава сравнил смертность при коронавирусе и гриппе. Он назвал приведенные данные достаточно свежими.