Инфекционист уверен, что cитуация с коронавирусом в России стабилизируется летом

Инфекционист уверен, что cитуация с коронавирусом в России стабилизируется летом
При вакцинации менее 50% населения пандемию не остановить. Фото: pixabay.com

Врач-инфекционист Евгений Тимаков рассказал, когда в РФ начнет стабилизироваться ситуация с коронавирусом.

Он отметил, это произойдет к лету, сообщает РИА «Новости».

Ранее инфекционист заявлял, что заболеваемость коронавируса может увеличится в России в середине весны.

С начала пандемии в России выявлено 4 333 029 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 89 473 летальных исхода, выздоровели 3 922 246 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что главный кардиолог Минздрава сравнил смертность при коронавирусе и гриппе. Он назвал приведенные данные достаточно свежими.

COVID-19 инфекционист коронавирус


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Таксист сдал полиции пьяную петербурженку, решившую сесть за руль
Синоптики пообещали «величавый» уход зимы
Создатели «Спутника V» потребовали извинений от регулятора ЕС за слова о вакцине
В США потребовали ввести новые санкции против «Северного потока — 2»
Инфекционист уверен, что cитуация с коронавирусом в России стабилизируется летом
Пулково работает без отмен и задержек 9 марта
Нерпенок Шлиссик отметил первый день рождения с красной рыбой и икрой
Манукян устроил бесплатный концерт для жительниц Подмосковья в честь 8 Марта