Более 700 тысяч москвичей вакцинировались от коронавируса

Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова рассказала, что прививки от COVID-19 в столице сделали уже свыше 700 тысяч человек.

Чиновница оценила темпы вакцинации в столице, назвав их «очень хорошими». Ежедневно, по её словам, прививки делают от 10 до 15 тысяч человек, передает ТАСС в воскресенье, 7 марта. Отметим, что в Москве недавно отменили обязательный режим самоизоляции для пожилых граждан и людей с хроническими заболеваниями в связи с улучшением эпидемиологической ситуации.

Массовая вакцинация от коронавирусной инфекции в России стартовала 18 января по поручению президента Владимира Путина. За это время хотя бы одну дозу препарата от коронавируса получили более 4,7 миллионов граждан.

Напомним, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что, по словам Анастасии Раковой, благодаря умеренным ограничениям в столице, у москвичей уже сформировался коллективный иммунитет к COVID-19.