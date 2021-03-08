Заммэра Москвы рассказала о сформированном коллективном иммунитете к COVID-19 у горожан

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, у жителей столицы выработался популяционный иммунитет к коронавирусу с момента отмены строгих ограничений.

Чиновница поделилась мнением относительно эффективности строжайших локдаунов, в условиях которых живут многие европейские страны. Как отметила Ракова, в таких обстоятельствах часть государств проводят уже второй год, периодически минимально смягчая ограничения. «Поэтому любая их попытка открытка и снизить ограничительные меры ведет за собой автоматический взрывной рост заболеваемости», — подчеркнула заммэра в интервью Антону Красовскому на телеканале RT.

При этом в Москве, напомнила Ракова, локдаун вводили только весной 2020 года, а с тех пор горожане следовали лишь «определенным разумным ограничениям». Именно этот период, считает чиновница, стал ключевым в формировании коллективного иммунитета у жителей столицы.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге, хотя заболеваемость ковидом постепенно снижается, все же рано говорить о появлении популяционного иммунитета среди горожан.