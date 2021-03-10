В Петербурге на вертолете спасали рыбаков с треснувшего льда Финского залива

Петербургские спасатели привлекли вертолет для спасения любителей зимней рыбалки. Мужчины могли погибнуть в акватории Финского залива.

По информации главного управления МЧС по Петербургу, происшествие случилось во вторник, 9 марта. В оперативные службы сообщили, что на акватории Финского залива образовалась крупная трещина от двух до пяти метров. В это время на льду находились двое рыбаков-любителей. Сообщается, что они могли погибнуть.

Для спасения мужчин сотрудники ведомства задействовали вертолет Северо-Западного авиационного-спасательного центра МЧС России. Рыбаков быстро нашли, подняли на борт и доставили на сушу.

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