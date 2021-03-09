На Просвещения загорелись провода над трамваями

На Просвещения загорелись провода над трамваями
Один из проводов оборвался и повис над дорогой. Фото: скриншот ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Улицу заволокло дымом. Непонятно, есть ли пострадавшие.

В Выборгском районе в ночь на 10 марта загорелись провода над трамваями. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Все случилось на проспекте Просвещения. Известно, что общественный транспорт ехал по направлению к Выборгскому шоссе и на пересечении с улицей Есенина вдруг «высек искру своими рогами». После этого провода над трамваем заискрились и вспыхнули, а один оборвался и повис над дорогой.

Не уточняется, каковы последствия инцидента и есть ли пострадавшие.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Луначарского мужчина бегал по крышам припаркованных машин и бросался под колеса. На место вызвали сотрудников спецслужб, которые разбираются с подозрительным гражданином.

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