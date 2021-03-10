На Северном проспекте ночью полностью сгорела однушка

На Северном проспекте ночью полностью сгорела однушка
Пожар был потушен за час. Фото: ГУ МЧС по Петербургу

Минувшей ночью в Калининском районе Петербурга произошел квартирный пожар. На месте работали 15 спасателей.

По информации главного управления МЧС по городу, все произошло на Северном проспекте, дом 91, корпус 4. Очевидцы вызвали оперативные службы в половину четвертого ночи.

Прибывшие на место сотрудники МЧС выяснили, что возгорание произошло в однокомнатной квартире в многоэтажном жилом доме. На месте ЧП работали 15 человек личного состава с привлечением трех пожарных машин.

Огонь уничтожил обстановку по всей площади квартиры. Пламя сбили спустя час. О пострадавших не сообщается.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Просвещения загорелись провода над трамваями. Улицу заволокло дымом. Непонятно, есть ли пострадавшие.

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