Госдеп подтвердил намерение противостоять «Северному потоку — 2»

Госдеп подтвердил намерение противостоять &#171;Северному потоку — 2&#187;
В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Фото: Nord Stream 2 AG

Официальный представитель Госдепа Нед Прайс заявил, что ведомство не намерено комментировать обращения республиканцев, требующих объяснить отсутствие новых санкций против проекта «Северный поток — 2».

Он напомнил, что президент США Джо Байден считает проект «плохой сделкой» и Вашингтон сделает все возможное, чтобы не допустить завершения строительства, сообщает РИА «Новости».

«Администрация сосредоточена на тех же усилиях — предотвратить завершение трубопровода «Северный поток — 2», — заявил представитель Госдепартамента.

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Мощность газопровода — 55 млрд куб. м газа в год. Стоимость проекта составляет €9,5 млрд. Строительством «Северного потока — 2» занимается компания Nord Stream 2 AG.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что президент Национального собрания Австрии Вольфганг Соботка заявил, что проект «Северный поток-2» будет способствовать безопасности Европейского союза.

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