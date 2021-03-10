У Петропавловской крепости заметили фигуры из льда

У Петропавловской крепости заметили фигуры из льда
У Петропавловской крепости заметили фигуры из льда. Фото: vk.com/id78592675

У Петропавловской крепости возникла необычная композиция из ледовых скульптур.

Жители Петербурга заметили фигуры из кусков льда. Высота каждой составляет несколько десятков сантиметров.

Местные жители делятся фотографиями в социальных сетях.

Пользователи Сети предположили, что ледяные столбики у стен Петропавловской крепости построили дети.

В Петербурге в среду, 10 марта, ожидается морозная погода без осадков. Днем столбики термометров покажут -10…-12 градусов. Ветер восточного направления подует со скоростью 1-6 метров в секунду.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что во дворе своего дома на Ланском шоссе Кузьмин презентовал петербурженкам трёхмерную открытку, полностью сделанную из снега. Фотографии украшенной «зимним» декором надписи «С 8 марта, любимые» были опубликованы в социальной сети Instagram.

лед ледяные фигуры петропавловская крепость


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Сайты официальных ведомств РФ перестали загружаться из-за сбоя
Спикер ЗакСа Макаров о скандале с депутатом Резником: не надо шарахаться по ...
У Петропавловской крепости заметили фигуры из льда
Смольный будет развивать Санкт-Петербургский транспортный узел с ...
Депутаты петербургского закса окончательно приняли закон о «балконной амнистии»
Петербургские родители могут записать будущих первоклассников в школу с 1 апреля
В российских домах престарелых стартовала вакцинация от COVID-19
Суд в Петербурге запретил аниме «Загадка Дьявола» и «Школа техник Наруто»