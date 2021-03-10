У Петропавловской крепости заметили фигуры из льда

У Петропавловской крепости возникла необычная композиция из ледовых скульптур.

Жители Петербурга заметили фигуры из кусков льда. Высота каждой составляет несколько десятков сантиметров.

Местные жители делятся фотографиями в социальных сетях.

Пользователи Сети предположили, что ледяные столбики у стен Петропавловской крепости построили дети.

В Петербурге в среду, 10 марта, ожидается морозная погода без осадков. Днем столбики термометров покажут -10…-12 градусов. Ветер восточного направления подует со скоростью 1-6 метров в секунду.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что во дворе своего дома на Ланском шоссе Кузьмин презентовал петербурженкам трёхмерную открытку, полностью сделанную из снега. Фотографии украшенной «зимним» декором надписи «С 8 марта, любимые» были опубликованы в социальной сети Instagram.