Жители Центрального района Петербурга требуют остановить уплотнительную застройку

Петицию подписали более 2 тысяч человек. Фото: ВКонтакте/ "Центральный район за комфортную среду обитания"

Петицию подписали более 2 тысяч человек. Фото: ВКонтакте/ "Центральный район за комфортную среду обитания"

Жители Центрального района Северной столицы в среду, 10 марта, направили в Смольный петицию с требованием наложить мораторий на уплотнительную застройку пока уровень озеленения в городе не достигнет хотя бы минимального порога.

Как объясняют авторы петиции, в центре вместо положенных 6 «квадратов» зеленых насаждений на человека приходится лишь 4,5 кв. м. Петербуржцы просят властей акцентировать внимание на появлений рекреационных зон, а не новых строительных площадок. В частности, активисты предлагают выкупить или обменять несколько земельных участок, отданных под застройку, и создать на этих территориях зеленые зоны. Такой вариант возможен, к примеру, рядом с садом Сан-Галли, где сейчас планируется возведение гостинично-офисного комплекса.

Градозащитники напоминают о необходимости сохранения исторического центра и восстановления заброшенных построек. Вместо этого пути, однако, власти предпочитают отдавать под застройку пустые участки, уничтожая столь необходимые Петербургу кустарники и деревья, отмечают авторы петиции.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что депутаты Петербурга 10 марта утвердили ликвидацию Уставного суда с 1 июля 2021 года.