Большинство сайтов российских госорганов восстановили работу после сбоя

Сайты большинства российских государственных органов восстановили работу после сбоя, который произошел днем 10 марта.

В прежнем режиме работают сайты Кремля, правительства РФ, Роскомнадзора, Минпромторга, Минэкономразвития и Совета безопасности РФ, Следственного комитета РФ. Заработали сайты Государственной думы и МВД.

Днем в среду, 10 марта, перестали загружаться сайты госорганов РФ. По данным Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсах, неполадки появились на сайтах госорганов у жителей Москвы, Петербурга, Вологды, Ростова-на-Дону и других российских регионов. «Ростелеком» сообщил, что неполадки произошли из-за сбоя оборудования.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что со среды, 10 марта, Роскомнадзор начал замедлять скорость работы социальной сети Twitter у российских пользователей.