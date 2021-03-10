Большинство сайтов российских госорганов восстановили работу после сбоя

Большинство сайтов российских госорганов восстановили работу после сбоя
Сбои начались днем 10 марта. Фото: pixabay

Сайты большинства российских государственных органов восстановили работу после сбоя, который произошел днем 10 марта.

В прежнем режиме работают сайты Кремля, правительства РФ, Роскомнадзора, Минпромторга, Минэкономразвития и Совета безопасности РФ, Следственного комитета РФ. Заработали сайты Государственной думы и МВД.

Днем в среду, 10 марта, перестали загружаться сайты госорганов РФ. По данным Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсах, неполадки появились на сайтах госорганов у жителей Москвы, Петербурга, Вологды, Ростова-на-Дону и других российских регионов. «Ростелеком» сообщил, что неполадки произошли из-за сбоя оборудования.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что со среды, 10 марта, Роскомнадзор начал замедлять скорость работы социальной сети Twitter у российских пользователей.

ростелеком сайты сбой


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Страсти по ВНИИБ продолжаются: активисты ждут на народный сход чиновников ...
Большинство сайтов российских госорганов восстановили работу после сбоя
Жители Центрального района Петербурга требуют остановить уплотнительную застройку
На заводе в Колпино кран уронил огромную металлоконструкцию
В Петербурге задержали подозреваемого в убийстве гражданской жены — ...
Подросток рассказал, как планировал теракт в Пензенской области
Депутаты Петербурга поддержали упразднение Уставного суда
Коломяги рискуют остаться без масленичных гуляний из-за коронавируса