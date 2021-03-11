В Петербурге за сутки на коронавирус проверили 19 164 человека

Жители Северной столицы продолжают сдавать тесты на выявление коронавируса. За минувшие сутки медики успели обследовать 19 164 человека.
Об этом стало известно в четверг, 11 марта. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с пандемией, за указанный период было обработано 9 915 вызовов по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с Covid-19.
С 5 октября на портале #мывместе зарегистрировано 1423 петербургских волонтера, прошли обучение и аккредитацию 1148 человек. Добровольцы выполнили 5 980 заявок.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что последние несколько дней петербуржцы сталкиваются с отказами в прохождении вакцинации от коронавирусной инфекции. Как выяснилось, это связано с дефицитом препарата в городе.