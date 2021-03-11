В Петербурге за сутки на коронавирус проверили 19 164 человека

В Петербурге за сутки на коронавирус проверили 19 164 человека
Петербуржцы сдают тесты на коронавирус. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

Жители Северной столицы продолжают сдавать тесты на выявление коронавируса. За минувшие сутки медики успели обследовать 19 164 человека.

Об этом стало известно в четверг, 11 марта. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с пандемией, за указанный период было обработано 9 915 вызовов по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с Covid-19.

С 5 октября на портале #мывместе зарегистрировано 1423 петербургских волонтера, прошли обучение и аккредитацию 1148 человек. Добровольцы выполнили 5 980 заявок.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что последние несколько дней петербуржцы сталкиваются с отказами в прохождении вакцинации от коронавирусной инфекции. Как выяснилось, это связано с дефицитом препарата в городе.

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