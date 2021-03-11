В Петербурге закрыли несколько станций «зеленой ветки» на вход и выход

В четверг утром, 11 марта, на Невско-Василеостровской линии метрополитена Петербурга закрыли несколько станций — на «Маяковской» произошло возгорание.

Как сообщает пресс-служба петербургской подземки, в 08:31 была закрыта станция «Маяковская». Со слов очевидцев, там произошло возгорание кабеля в тоннеле, платформу заволокло дымом и чувствовался запах гари. Сейчас у «Маяковской» собрались машины МЧС и пожарных.

Спустя 10 минут была закрыта станция «Василеостровская» на вход и выход в связи с большим пассажиропотоком. Кроме того, по данным Gazeta.SPb.ru, пассажиров не пускают на станцию «Приморская». Закрыты и станции «Беговая», «Площадь Александра Невского 1».

Ровно с 9 часов метрополитен закрыл движение на участке от «Василеостровской» до «Площади Александра Невского 1». От «Площади Александра Невского 1» в сторону «Василеостровской» движение есть.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге на станции метро «Маяковская» произошло возгорание в тоннеле.