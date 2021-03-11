«Зеленую» ветку метро Петербурга полностью закрыли на вход

В Северной столице с самого утра произошел транспортный коллапс в метрополитене: все станции Невско-Василеостровской закрыты на вход из-за возгорания на «Маяковской».

Как сообщает пресс-служба метрополитена Петербурга, с 09:21 подземка закрыла все станции «зеленой» ветки на вход. Причиной стало возгорание в тоннеле перед станцией «Маяковская». Пассажиры сообщали о сильном задымлении и запахе гари.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржцев ждут пробки из-за закрытых станций метро на «зеленой» ветке.