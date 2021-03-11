«Зеленую» ветку метро Петербурга полностью закрыли на вход

&#171;Зеленую&#187; ветку метро Петербурга полностью закрыли на вход
Задымление на станции "Маяковская". Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

В Северной столице с самого утра произошел транспортный коллапс в метрополитене: все станции Невско-Василеостровской закрыты на вход из-за возгорания на «Маяковской».

Как сообщает пресс-служба метрополитена Петербурга, с 09:21 подземка закрыла все станции «зеленой» ветки на вход. Причиной стало возгорание в тоннеле перед станцией «Маяковская». Пассажиры сообщали о сильном задымлении и запахе гари.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржцев ждут пробки из-за закрытых станций метро на «зеленой» ветке.

зеленая ветка метрополитен новости СПб


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
У переболевших COVID возрастает риск умереть от инфаркта или инсульта
Задержан грабитель, оставивший банк в Петербурге без 2,5 млн рублей
В Петербурге за сутки на коронавирус проверили 19 164 человека
Дым, закрытое метро, пробки и такси по сумасшедшей цене: спешащим в четверг ...
Володин заявил, что Россия постепенно уходит от долларовой зависимости
У «банковских мошенников», обманувших петербургскую стюардессу, ...
Все станции «зеленой» ветки метро открыли для пассажиров
«Зеленую» ветку метро Петербурга полностью закрыли на вход