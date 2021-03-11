Петербуржцев ждут пробки из-за закрытых станций метро на «зеленой» ветке

Сегодня утром, в самый час пик, в Петербурге закрыли ряд станций метро на Невско-Василеостровской линии. Пассажиры массово пересаживаются на наземный транспорт.

По информации пресс-службы подземки, с 8 часов 30 минут была закрыта станция «Маяковская» из-за возгорания в тоннеле. Вскоре метрополитен закрыл движение на участке от «Василеостровской» до «Площади Александра Невского 1». Петербуржцы не могут попасть на станции «Беговая», «Приморская», «Василеостровская», «Площадь Александра Невского 1». При этом движение в сторону «Василеостровской» по-прежнему открыто.

Оставшиеся без привычного способа передвижения на работу пассажиры пишут в соцсетях, что людей, которые ехали с «Беговой», высаживают на «Василеостровской». «Тут полный перрон народу!», — рассказал петербуржец.

Многие успели доехать до «Гостиного двора», после чего их высадили.

«Жесть конечно, в самый час пик», «Народу на Василеостровской было нереально много, когда нас всех высадили» «Сейчас наземный транспорт разорвет на части», — пишут горожане.

По данным сервиса «Яндекс.Карты», пробки уже собрались у «Василеостровской», «Маяковской», «Площади Александра Невского» и «Беговой».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге на станции метро «Маяковская» произошло возгорание в тоннеле.