Все станции «зеленой» ветки метро открыли для пассажиров

Петербургский метрополитен восстановил движение поездов по третьей линии метро — Невско-Василеостровской.

Как сообщили в пресс-службе подземки, с 9 часов 34 минут все станции «зеленой» ветки работают в обычном режиме. Движение по линии осуществляется в полном объеме.

Станции закрывали из-за задымления на «Маяковской». Пассажиров не пускали в вестибюли, а на самих платформах образовались давки из-за того, что людей массово высаживали из поездов. С 9 часов 21 минуты линию полностью закрыли.

Причиной закрытия станций, по информации метрополитена, было короткое замыкание в соединительной муфте первого светофора между «Площадью Восстания» и «Гостиным двором». Открытого горения не было, хотя очевидцы сообщали обратное.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржцев ждут пробки из-за закрытых станций метро на «зеленой» ветке.