Авария с автобусом и легковушкой остановила трамваи в Автово

В Автово произошла авария на трамвайных путях. Пассажирам общественного транспорта пришлось искать другой способ передвижения.

Авария случилась сегодня утром, 11 марта. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

Столкновения автобуса и легкового автомобиля вызвало остановку общественного транспорта. Из-за этого большинству пассажиров пришлось добираться до работы пешком.

В результате аварии обошлось без пострадавших.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что женщина пострадала в ДТП с трактором-«перевертышем» и легковушкой на Октябрьской набережной.