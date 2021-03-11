Два человека пострадали в ДТП с трактором на Октябрьской набережной

В Невском районе выясняются обстоятельства дорожной аварии, в которой пострадали два человека. Дорогу не смогли поделить три транспортных средства.

Авария случилась сегодня ночью, 11 марта, у дома №40 по Октябрьской набережной. Столкнулись автомобиль «Киа Серато», которым управлял 50-летний мужчина, трактор, за рулем которого был 56-летний водитель и «Киа Рио» под управлением 32-летнего мужчины.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, в результате аварии пострадала 42-летняя пассажирка «Рио», ее госпитализировали в тяжелом состоянии. Также в больницу был доставлен водитель трактора, его состояние оценивается как средней степени тяжести.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что очевидцы поделились кадрами с места ДТП в Невском районе в соцсети «ВКонтакте».