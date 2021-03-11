Антимонопольная службы одобрила покупку компании «Пит-Продукт» группой «Черкизово»

Антимонопольная службы одобрила покупку компании &#171;Пит-Продукт&#187; группой &#171;Черкизово&#187;
ФАС одобрила ходатайство ООО "АПК "Михайловский" на приобретение компании "Пит-Продукт" Фото: Санкт-Петербургское УФАС России

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России одобрила приобретение компании «Пит-Продукт» группой «Черкизово», в которую входят АПК «Черкизовский» и АПК «Михайловский».

Как сообщает «Интерфакс», было одобрено ходатайство ООО «АПК «Михайловский» на приобретение 100% долей в уставном капитале ООО «Пит-Продукт». ФАС уведомили о запланированной сделке в феврале текущего года.

Отметим, что компания «Пит-Продукт» владеет двумя производственными комплексами в Ленинградской области — в Горелово и Синявино. Мощность комплексов составляет 39 тысяч тонн продукции в год. В сделку войдут логистические объекты и бренд Pit Product. Сделку планирую закрыть в ближайшие месяцы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что бизнесмены Трабер и Дебердеев намерены покинуть петербургский «Аксель».

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