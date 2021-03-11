Петербуржцы пекут блины: чем опасно главное блюдо Масленицы и как сделать его полезным – советы эксперта по правильному питанию

Петербуржцы ждут масленичных гуляний, которые выпадают на ближайшие выходные. Сам праздник Масленицы начался 8 марта, но многие, по привычке, откладывают приготовление главного блюда праздника, блинов, на воскресенье. Диетологи говорят: набрасываться на тарелку с жирными блинами не стоит. Чтобы избежать неприятных последствий праздничного застолья, стоит посмотреть в сторону более полезных рецептов. Одним из них с Gazeta.SPb поделилась эксперт в области правильного питания, автор индивидуальных программ Анна Австрийская.

У каждой семьи свой рецепт блинов. Многие из них, впрочем, объединяет одно — огромное количество растительного масла, которое используется при жарке.

«От блинов, приготовленных по традиционному рецепту, следует отказаться людям с нарушением метаболизма, тем, кто страдает от проблем с сердечно-сосудистой системы и ЖКТ. Люди обычно набрасываются на блины и сметают целую стопку. Это грозит, в том числе раздражением стенок желудка, что приводит к таким неприятным последствиям, как отрыжка и нарушение стула», — пояснила специалист.

Впрочем, даже с перечисленными проблемами полакомиться любимым блюдом все-таки можно, главное – придерживаться правильного рецепта.

Анна Австрийская советует использовать два яйца, пол-литра рисового или миндального молока, 14 столовых ложек муки из полбы. В тесто также следует добавить одну столовую ложку оливкового масла и щепотку соли.

Для жарки блинов лучше взять хорошую сковородку с антипригарным покрытием. Если обойтись без масла при жарке никак нельзя – распределяйте его кисточкой или дозатор-спреем.

«По рецепту, ложку оливкового масла следует добавлять прямо в тесто, так что необходимости жарить блин на масле нет. Такой рецепт будет безопасен даже для людей со склонностью к тромбообразованию», — заметила эксперт.

По ее словам, рецепт предполагает и замену обычной пшеничной муки цельнозерновой. Такая мука, в отличие от той, что мы привыкли покупать в магазинах, обогащена витаминами и минералами.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, сколько петербургские муниципалитеты потратили на приготовление к Масленице.