Названы муниципалитеты Петербурга с самыми дорогими масленицами

В "Южно-Приморском" масленицу будут отмечать пятичасовым праздничным гулянием, на которое потратят почти миллион рублей. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

В "Южно-Приморском" масленицу будут отмечать пятичасовым праздничным гулянием, на которое потратят почти миллион рублей. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

Многие муниципальные округи Петербурга планируют проводить народные гуляния на весенние праздники. Журналисты определили муниципалитеты, потратившие больше всего денег на праздники.

Так, в Екатерингофском округе потратили 348 тыс. рублей на празднование Дня защитника Отечества. Взрослые на празднике могли посоревноваться в армрестлинге, а детям предложили фехтование на мягких мечах. Также заказали выступления мастеров рукопашного и кулачного боя, военный оркестр и выставку военной техники.

В Левашово для местных жителей на 8 марта приготовили билеты в театр. Более 400 билетов на спектакль по пьесе Коровкина «Тетки» обошлись муниципалитету в 1,3 млн рублей, пишет «Фонтанка».

В Сосновой поляне пройдут два гуляния на 700 тыс. рублей. В «Южно-Приморском» масленицу будут отмечать пятичасовым праздничным гулянием, на которое потратят почти миллион рублей. В МО №15 на масленицу выделили 1,8 млн рублей. Всем участникам конкурса выдадут жетоны, которые можно будет обменять на подарки.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Петербург попал в список популярных городов на февральские и мартовские праздники.