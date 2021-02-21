Петербург попал в список популярных городов на февральские и мартовские праздники

Петербург попал в список популярных городов на февральские и мартовские праздники
Петербург попал в список популярных направлений на праздники. Фото: Baltphoto

Жители России планируют посетить Северную столицу в ближайшие праздники. Город на Невер привлек внимание туристов со всех уголков страны.

Согласно данным Федерального агентства по туризму, Петербург стал лидером по количеству людей, которые хотят посетить город 23 февраля и 8 марта. Рост спроса даже можно сопоставить с показателями 2019 года.

Кроме этого, спрос на гостиницы у туристов оказался даже немного больше, чем в 2020 году. Однако, тогда еще не было пандемии коронавируса.

Также россияне забронировали большое количество экскурсионных туров в городе. Эксперты связали такой спрос с закрытыми границами из-за пандемии.

Отметим, что помимо Северной столицы большой поток путешественников на праздники нахлынет в Москву и Сочи. Именно эти города выбрали россияне для отдыха в феврале и марте.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Греция продлила разрешение на въезд 500 россиян в неделю до 8 марта.

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