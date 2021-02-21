Греция продлила разрешение на въезд 500 россиян в неделю до 8 марта

Власти Греции продлили разрешение на въезд в страну до 500 россиян в неделю при наличии у них отрицательного теста на Covid-19.

Соответствующая мера продлена до 8 марта. Все путешественники из России также должны иметь ваучер на отель в стране или документы. Необходимым остается прохождение семидневного карантина

Как сообщили «РИА Новости», изначально такое разрешение действовало с 7 по 21 сентября, но несколько раз продлевалось. Министерства не вносили никаких изменений в текст решения.

Напомним, что в Афины можно дважды в неделю отправиться из Москвы — средняя стоимость перелета в одну сторону составляет 9,1 тысячу рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в начале февраля россияне начали резко скупать билеты в Грецию.