Для травмированных на санках и ватрушках открыли дополнительные отделения в НИИ скорой помощи

Для травмированных на санках и ватрушках открыли дополнительные отделения в НИИ скорой помощи
Как петербуржцы катаются на "ватрушках". Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников

В петербургском НИИ скорой помощи имени Джанелидзе открыли несколько дополнительных отделений для пациентов, получивших травмы на лыжах и санках.

Как сообщает «Петербургский дневник», ссылаясь на директора Института Вадима Мануковского, дополнительные отделения открыли из-за возросшего сезонного травматизма — в городе увеличилось число пациентов с травмами.

В этом году многие жители Петербурга не смогли выбраться за границу из-за пандемии, поэтому люди отдыхают в городе, катаясь на лыжах коньках и ватрушках. По словам Мануковского, эта зима была достаточно суровой, почти все время был снег и лед. Иногда количество операций доходит до 100 пациентов в сутки, добавил директор НИИ.

Сейчас медучреждение почти не принимает урологических больных, поскольку соответствующее отделение перепрофилировали исключительно для травмированных пациентов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Кронштадте школьница вылетела на «ватрушке» в овраг.

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