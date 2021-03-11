На Калинина нетрезвый тракторист снес припаркованные у обочины машины

Днем в четверг, 11 марта, на улице Калинина в Кировском районе произошло массовое ДТП с участием трактора: водитель транспортного средства протаранил около пяти иномарок, припаркованных у обочины.

Об инциденте рассказали очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте». По словам свидетелей происшествия, трактор с прицепом ехал про тротуару, но свернул не в ту сторону, из-за чего пострадали несколько машин. Повреждения разного масштаба — кто-то отделался царапинами на корпусе, а у каких-то автомобилей и вовсе пробит кузов.

Участники группы добавляют, что тракторист, предположительно, находился в состоянии алкогольного опьянения. Комментаторы отмечают, что от действий мужчины также пострадал знак трамвайной остановки. К счастью, жертв среди пешеходов не было. «Спрашивать надо в первую очередь с предприятия, как они с утра усадили пьяного за руль», — считают интернет-пользователи. В случившемся уже разбираются инспекторы ГИБДД.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что минувшей ночью ДТП с трактором произошло на Октябрьской набережной.