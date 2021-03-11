Петербург и Ленобласть 12 марта накроет метель

МЧС предупреждает, что в пятницу, 12 марта, на территории Северной столицы и Ленобласти ожидается резкое ухудшение погоды: метель и ураганный ветер.

Порывы южного и юго-восточного ветра, по прогнозам ФГБУ «Северо-Западное УГМС», могут составить до 18 метров в секунду. Несмотря на это, температура воздуха заметно поднимется: должно потеплеть до -2 градусов. На дорогах ожидаемо возможна гололедица, поэтому автомобилистам необходимо быть особенно осторожными. В некоторых районах также есть угроза налипания мокрого снега.

В ближайшие выходные погода в Петербурге не будет сильно меняться, но потеплеет до +2…+4 градусов. Снег по-прежнему будет идти, вероятно, временами превращаясь в дождь.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жителей Ленинградской области ждут «весенние» морозы до -33 градусов.