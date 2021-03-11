Мать Аршавина хочет взыскать с бывшей невестки Алисы 2 млн рублей

Андрей и Алиса развелись в 2019 году. Фото: Instagram @arshavina_alisa

Андрей и Алиса развелись в 2019 году. Фото: Instagram @arshavina_alisa

Мать футболиста Андрея Аршавина Татьяна хочет взыскать со своей бывшей невестки Алисы около двух миллионов рублей за незаконное проживание в её квартире.

Соответствующее исковое заявление зарегистрировал Приморский районный суд Санкт-Петербурга. По словам Татьяны Аршавиной, Алиса, несмотря на судебное решение, обязывающее её покинуть жилплощадь, отказывается освобождать квартиру. При этом экс-супруга футболиста находится там на безвозмездной основе, лишая собственницу возможности использовать недвижимость как источник дохода или продать. Урегулировать конфликт без вмешательства суда у сторон не получилось.

Таким образом, мать Аршавина просит взыскать с Алисы 1 920 000 рублей в качестве суммы неосновательного обогащения за год, а также проценты на эту сумму в размере 26 510 59 копеек и госпошлину. В суде уточняют, что заявление оставлено без движения до 1 апреля из-за нарушения требований Гражданско-процессуального кодекса РФ.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что недавно Алиса провела четыре дня в коме из-за страшной болезни.