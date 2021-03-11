В Англии обнаружили новую разновидность коронавируса

В Англии обнаружили новую разновидность коронавируса
У нового коронавируса схожие черты с другими штаммами, . Фото: Pixabay

В Англии нашли разновидность коронавируса. В службе общественного здравоохранения Англии (PHE) рассказали, что новая разновидность вируса выявлена у двух человек на юго-востоке страны.

Известно, что они недавно посетивших остров Антигуа в Карибском море, сообщает Reuters.

У нового коронавируса схожие черты с другими штаммами, но пока его не будут отдельно классифицировать. Этот виду вируса включает в себя спайковые мутации E484K и N501Y, при этом в нем нет делеций (хромосомных перестроек с потерей участка хромосомы), поэтому его не считает вариантом, который вызывает обеспокоенность (VOC).

По последним данным, в Великобритании выявлено 4 247 879 случаев заражения коронавирусом, выздоровело 11 927 пациентов, не смогли справиться с болезнью 125 403 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге продолжают обновлять данные о числе летальных исходов ковид-пациентов. За минувшие сутки болезнь унесла жизни 40 пациентов.

англия коронавирус новая разновидность коронавируса


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Финансового директора сети магазинов Spar отправили под домашний арест
Петербуржца на три месяца лишили прав за то, что не уступил дорогу скорой
Наставник «Сочи» высказался по поводу возвращения Дзюбы в сборную России
Названа дата начала производства российской вакцины «Спутник V» в Сербии
В России раскритиковали высказывание премьера Литвы о «Северном потоке — 2»
В Англии обнаружили новую разновидность коронавируса
В Петербурге завели уголовное дело против экс-воспитательницы, истязавшей ребенка
В Ленобласти в пятницу ожидается потепление