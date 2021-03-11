В Англии обнаружили новую разновидность коронавируса

В Англии нашли разновидность коронавируса. В службе общественного здравоохранения Англии (PHE) рассказали, что новая разновидность вируса выявлена у двух человек на юго-востоке страны.

Известно, что они недавно посетивших остров Антигуа в Карибском море, сообщает Reuters.

У нового коронавируса схожие черты с другими штаммами, но пока его не будут отдельно классифицировать. Этот виду вируса включает в себя спайковые мутации E484K и N501Y, при этом в нем нет делеций (хромосомных перестроек с потерей участка хромосомы), поэтому его не считает вариантом, который вызывает обеспокоенность (VOC).

По последним данным, в Великобритании выявлено 4 247 879 случаев заражения коронавирусом, выздоровело 11 927 пациентов, не смогли справиться с болезнью 125 403 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге продолжают обновлять данные о числе летальных исходов ковид-пациентов. За минувшие сутки болезнь унесла жизни 40 пациентов.