Наставник «Сочи» высказался по поводу возвращения Дзюбы в сборную России

Наставник «Сочи» Александр Точилин отреагировал на вызов Артема Дзюбы в сборную России.

«У меня нет сомнений, что Дзюба – игрок сборной. Может, он не в лучшей форме, но игры за сборную и за клуб – это разные мотивационные моменты», — цитирует его РИА «Новости».

Напомним, в ноябре прошлого года произошел скандал, связанный с тем, что интимное видео нападающего петербургского «Зенита» Артема Дзюбы попало в Сеть, из-за чего футболиста не вызвали на игры сборной России.

Накануне наставник российской сборной Станислав Черчесов заявил, что вернет Дзюбу в состав национальной команды.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что нападающий Артем Дзюба проводит 200-й матч за «Зенит». Сегодня он играет за петербургскую команду в матче с «Арсеналом».