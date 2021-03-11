Наставник «Сочи» высказался по поводу возвращения Дзюбы в сборную России

Наставник «Сочи» высказался по поводу возвращения Дзюбы в сборную России
Артем Дзюба. Фото: Baltphoto / Михаил Киреев

Наставник «Сочи» Александр Точилин отреагировал на вызов Артема Дзюбы в сборную России.

«У меня нет сомнений, что Дзюба – игрок сборной. Может, он не в лучшей форме, но игры за сборную и за клуб – это разные мотивационные моменты», — цитирует его РИА «Новости».

Напомним, в ноябре прошлого года произошел скандал, связанный с тем, что интимное видео нападающего петербургского «Зенита» Артема Дзюбы попало в Сеть, из-за чего футболиста не вызвали на игры сборной России.

Накануне наставник российской сборной Станислав Черчесов заявил, что вернет Дзюбу в состав национальной команды.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что нападающий Артем Дзюба проводит 200-й матч за «Зенит». Сегодня он играет за петербургскую команду в матче с «Арсеналом».

Александр Точилин артем дзюба сборная россии по футболу


 

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