«Со всех надо содрать три шкуры». Тихонов призвал российских биатлонистов работать грузчиками

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов высказался по поводу итогов мужского спринта на этапе Кубка мира в Нове-Место.

По его словам, у Карима Халили, Александра Логинов и Эдуарда Латыпова есть все, чтобы показывать результат.

«Я еще говорил про Елисеева, но там началось — готовлюсь отдельно, папа, супруга. Вот с них надо и спросить. Надо содрать с них три шкуры. Они должны работать грузчиками, зарабатывать деньги, как финка Мякяряйнен», — цитирует Тихонова Sport24.

Напомним, в четверг, 11 марта, в чешском Нове-Место начался предпоследний этап Кубка мира по биатлону-20/21. Лучшим среди россиян стал Матвей Елисеев, он занял 16 место. Александр Логинов стал 17-м.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что российский биатлонист Александр Логинов на фоне сообщений об обысках пропустит масс-старт на чемпионате мира в итальянской Антерсельве. Личный тренер спортсмена не исключает, что он может завершить карьеру.