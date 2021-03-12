Коронавирус стал причиной смерти еще 46 петербуржцев

В Петербурге за сутки зарегистрировали 46 смертей от коронавируса. Об этом сегодня, 12 марта, сообщили в оперативном штабе по борьбе с заболеванием.

Отметим, что днем ранее в городе на Неве скончались 40 человек, то есть на шесть человек меньше.

Северная столица занимает первое место в антирейтинге по числе летальных исходов от коронавируса, на втором — Москва, где за сутки умерли 56 пациентов с COVID-19. Следом идет Подмосковье с 25 летальными исходами. В Ленобласти от ковида умерли еще восемь человек. Статистика смертности по всей России пополнилась 486 жертвами коронавируса.

В общей сложности, с начала пандемии жертвами коронавируса в Петербурге стали 11 573 человека. В целом по России умерли от COVID 91 220 пациентов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что нехватка вакцины от COVID-19 наблюдается в 16 прививочных пунктах Петербурга.