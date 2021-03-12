Школьника госпитализировали в тяжелом состоянии после отравления таблетками в Колпино

Школьника госпитализировали в тяжелом состоянии после отравления таблетками в Колпино
Ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Колпинском районе Петербурга госпитализировали несовершеннолетнего мальчика с отравлением. Полиция проводит проверку по факту случившегося.

Инцидент произошел в четверг, 11 марта. 12-летний мальчик был госпитализирован в Детскую городскую больницу с острым пероральным отравлением смесью таблеток в тяжелом состоянии.

Как стало известно gazeta.spb.ru, известно, что подросток состоит в неполной семье. Прибывшие полицейские изъяли с места происшествия несколько упаковок из-под лекарств.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Калининском районе двухлетний ребенок отравился наркотиками. По словам бабушки мальчика, которая в тот день присматривала за ребенком, она не смогла разбудить внука и позвонила скорую.

Колпинский район новости СПб


 

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