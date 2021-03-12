На юго-западе Петербурге задержали закладчиков с синтетическими наркотиками

В Красносельском районе полиция задержала распространителей синтетических наркотиков с 300 граммами запрещенных веществ.

Как сообщили в главке МВД по Петербургу, в лесополосе на пересечении проспекта Героев и улицы Адмирала Черокова правоохранителями были найдены 280 свертков в тайниках-закладках, спрятанных под кустами. В расфасованных пакетиках было наркотическое вещество.

Задержаны предполагаемые закладчики — 31-летняя гражданка сопредельного государства, 26-летний мужчина из Липецкой области и 19-летняя местная жительница. Наркотики они продавали в интернете.

Все трое жили в квартире на улице Пограничника Гарькавого. Там изъяли около 300 граммов наркотиков, электронные весы и упаковку.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 части 4 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный оборот наркотических средств).

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