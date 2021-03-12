На Пулковском шоссе в рекордные сроки демонтировали пролетные строения

На Пулковском шоссе в рекордные сроки демонтировали пролетные строения
Во время работ движение перекрывалось на 20 минут. Фото: пресс-служба ГАТИ

На Пулковском шоссе демонтировали пролетные строения. Во время работ движение перекрывалось всего на 20 минут.

Специалисты демонтировали пролеты от 5-го Предпортового проезда до АЗС.

Как сообщила пресс-служба государственной административно-технической инспекции, работы провели рекордно быстро.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что полиция Петербурга раскрыла схему присвоения бюджетных средств, выделенных на ремонт дорог. В ходе обысков по местам жительства предполагаемых фигурантов изъяли крупные суммы денег и документы, касающиеся совершения преступления.

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