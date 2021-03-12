На Пулковском шоссе в рекордные сроки демонтировали пролетные строения

На Пулковском шоссе демонтировали пролетные строения. Во время работ движение перекрывалось всего на 20 минут.
Специалисты демонтировали пролеты от 5-го Предпортового проезда до АЗС.
Как сообщила пресс-служба государственной административно-технической инспекции, работы провели рекордно быстро.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что полиция Петербурга раскрыла схему присвоения бюджетных средств, выделенных на ремонт дорог. В ходе обысков по местам жительства предполагаемых фигурантов изъяли крупные суммы денег и документы, касающиеся совершения преступления.