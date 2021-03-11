Полиция Петербурга раскрыла схему присвоения бюджетных средств, выделенных на ремонт дорог

Кадр оперативной съемки во время обыска у одного из фигурантов уголовного дела. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти

Кадр оперативной съемки во время обыска у одного из фигурантов уголовного дела. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти

Сотрудники МВД Северной столицы проводят серию обысков в рамках расследования уголовного дела о присвоении бюджетных средств, выделенных на содержание и ремонт автомобильных дорог.

Оперативники экономической полиции и следователи Петербурга раскрыли преступную схему, участниками которой являются должностные лица нескольких организаций, занимающихся техническим обслуживанием магистралей. По версии правоохранителей, ключевым звеном стал экс-глава городского дорожного предприятия, привлекший к противоправной деятельности подрядчика.

Подозреваемый заключил с исполнителем фиктивный договор на механизированную уборку тротуаров. По условиям соглашения на эти цели выделялось 9,5 млн рублей. На деле же средства просто обналичили и распределили между участниками. По факту присвоения бюджетных субсидий возбуждено уголовное дело (ч.4 ст. 160 УК РФ).

В ходе обысков по местам жительства предполагаемых фигурантов изъяли крупные суммы денег и документы, касающиеся совершения преступления.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге задержали грабителя, вынесшего из банка 2,5 млн рублей.