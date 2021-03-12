В Петербурге реконструируют более 158 км теплосетей за 2021 год

В целом работы проведут в Невском, Калининском, Выборгском, Красносельском, Колпинском и Пушкинском районах. Фото: скриншот "ГУП "ТЭК СПб""

В целом работы проведут в Невском, Калининском, Выборгском, Красносельском, Колпинском и Пушкинском районах. Фото: скриншот "ГУП "ТЭК СПб""

В 2021 году ТЭК проведет масштабные работы на теплосетях, а также модернизирует рекордное количество центральных тепловых пунктов.

Работы проведут в шести районах города. Специалисты построят и реконструируют более 158 километров сетей. На это направили 9,2 млрд рублей.

Как сообщили в пресс-службе ГУП «ТЭК СПб», масштабные работы ждут Выборский район. Там реконструируют более 5,5 тыс. метров трубопроводов в квартале Шувалово-Озерки.

Улучшат также подачу тепла в дома в границах Институтского проспекта, Карбышева и Новороссийской улицах, а также 2-го Муринского проезда. Помимо прочего работы пройдут в Кронштадте, Колпино и Пушкине.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о ремонтных работах на Пулковском шоссе. Специалисты в рекордные сроки демонтировали пролетные строения.