Бензин в России рекордно взлетел в цене

Бензин в России рекордно взлетел в цене
Цены на бензин в России стабильно растут. Фото: Pixabay

Стоимость бензина Аи-92 на торгах в пятницу, 12 марта, возросла до 55,75 тысяч рублей за тонну, что превышает исторический рекорд мая 2018 года.

Таким образом, по итогам торгов цена Аи-92 увеличилась на 1,71 процента, а с начала года бензин подорожал на 12,33 процента. Столь существенный рост стоимости топлива в начале марта, — как бензина, так и дизельного, — в Минэнерго связывают с повышением оптовых цен и сезонным спросом, передает ТАСС.

Напомним, что нефтяники предложили российскому правительству скорректировать демпферный механизм на рынке топлива. В рамках проекта проведут индексацию заложенных в нем цен в соответствии с уровнем фактического роста стоимости в рознице. Власти одобрили данную инициативу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Минтруд предложил не выплачивать пособия на детей подозрительно бедным семьям.

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