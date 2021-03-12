Минтруд предложил не платить детские пособия подозрительно бедным семьям

Детские пособия могут перестать платить семьям, у которых низкий официальный доход, но значимое владение имуществом. С таким предложением выступили в Министерстве труда и соцзащиты.
Так, семья с несколькими домами, автомобилями или большими сбережениями, не сможет рассчитывать на госпомощь. В результате чего поддержка малоимущих семей станет более эффективной и адресной.
Как сообщил «Коммерсантъ», также вводится «правило нулевого дохода»: будут ограничены выплаты семьям, у которых нет легальных заработков.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Путин подписал указ о ранжировании выплаты на детей от 3 до 7 лет. Размер пособия составит от 50 до 100% прожиточного минимума на ребенка, действующего в конкретном регионе.