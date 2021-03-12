Лжесантехник отправился за решетку на 13 лет из-за разбоя и убийства пенсионерки ради 500 тысяч рублей

Мужчина отправился за решетку на 13 лет. Фото: pixabay

Мужчина отправился за решетку на 13 лет. Фото: pixabay

Мужчина будет отбывать наказание в колонии строгого режима, так как уже совершал преступления.

Красносельский районный суд признал виновным мужчину, обвиняемого в разбое и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью пенсионерки, которое стало причиной летального исхода. Его отправили в колонию строгого режима на 13 лет, а также назначили штраф в размере около миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда. Об этом сегодня, 12 марта, сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Следствие установило, что все случилось 22 мая 2019 года. Подвыпивший мужчина представился пенсионерке, проживающей на улице Пионерстроя, сантехником. Когда он проник в помещение, он попытался украсть 510 тысяч рублей, но был замечен пожилой женщиной. Тогда злоумышленник набросился на нее и причинил непоправимый вред здоровью. Женщина скончалась спустя несколько дней в Александровской больнице.

Подозреваемый признал свою вину и попросил прощения. У него была непогашенная судимость, так что снисхождения ждать не приходилось.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербургская пенсионерка лишилась почти 600 тысяч, встретив «подругу».