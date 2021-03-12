Фильм «Конёк-Горбунок» собрал более 1 млрд рублей за три недели проката

Российский фильм-сказка Олега Погодина «Конек-Горбунок» собрал более 1 млрд рублей меньше, чем за три недели. Об этом сообщили в пресс-службе Sony Pictures.

«По итогам прошедшего праздничного уикенда сборы сказочного блокбастера кинокомпании СТВ, студии CGF и телеканала Россия-1 «Конек-Горбунок» превысили 1 млрд рублей, — говорится в сообщении.

Картина основана на одноименной сказке Петра Ершова, в которой повествуется о крестьянском сыне Иване и его верном друге волшебном Коньке-Горбунке.

В фильме сыграли Антон Шагин, Паулина Андреева и Михаил Ефремов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что российский фильм «Конек-Горбунок» стал лидером отечественного кинопроката за минувшие выходные. Картина смогла собрать больше всего денег с 18 по 21 февраля.